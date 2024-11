Il sabato del calcio a cinque come sempre ha regalato spunti e discussioni sia nei campi interregionali che ospitano le squadre calabresi, nonché nel massimo torneo regionale. Il girone G sta diventando sempre più un torneo che valorizza la qualità di Soverato e Nausicaa, alla loro quarta vittoria consecutiva e sempre più lanciate in classifica.

Il Soverato guarda tutti dall’alto in basso con 13 punti (insieme ai pugliesi del Diaz), il 5-0 in casa dell’Alta Futsal ad Altamura ne conferma le ambizioni e i sogni di gloria. In gol Donato e doppietta per Piovesan e Santaguida. Da registrare, ovviamente, anche la prestazione concreta della Nausicaa Rc, che ha vinto sul campo dell’Aradeo per 6-3 con cinque marcatori diversi, in una gara non così facile come potrebbe far pensare il punteggio finale. In ripresa anche Casali del Manco, vincente 2-0 contro il Bernalda: sono tre punti importanti (con gol di Alessandro e Morrone) quelli conquistati dai gialloblù contro un avversario sempre molto ostico ed esperto della categoria. La giornata perfetta per il futsal calabrese in Serie B si completa col girone H: il Polistena ha battuto in trasferta l’Alcamo per 4-3, i reggini salgono a nove punti in classifica e guardano con fiducia a un piazzamento in zona playoff nel torneo a predominanza sicula.

Arrivati alla sesta giornata, in Serie C1 il big match finisce in parità: 4-4 tra Gallinese e Cetraro, i reggini hanno imposto così il primo pareggio alla squadra che, comunque, vanta il miglior attacco con 40 reti già segnate. È stata una gara frizzante e con tanti spunti, il mister di casa Giovanni Venanzi ha riassunto così il match: «Abbiamo affrontato una squadra di categoria superiore, l’aspetto mentale è ciò che mi ha colpito di più della mia squadra, sono stati impeccabili. Il punto e la prestazione mi fanno vedere il bicchiere mezzo pieno».

Cetraro ancora primo con 16 punti in classifica, seguito a tre distanze quindi da Gallinese e Icierre Lamezia, che si avvicina battendo a Catanzaro le Pantere Nere per 5-2 e lasciando i giallorossi sempre più sul fondo del torneo. Ottimo invece il punto che ottiene il Rovito per 1-1 sulla Nuova Fabrizio, vanno a braccetto in classifica e nelle prestazioni Reghion e Reggio Calabria, che si impongono fuori casa rispettivamente sulla Cariatese per 3-2 e sulla Farmacia Arturi per 2-1. In ordine cronologico, infine, l’ultimo match della giornata registra vittoria del Città di Fiore sul Cittanova per 5-2.