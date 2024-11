Decisiva la tripletta di Viera nel return-match play out contro il Sestu

La Calabria è da serie A. Almeno nello sport. Almeno nel calcio a5. Salvezza doveva essere e salvezza è stata. Nel return- match del play- out, della massima serie italiana del futsal, il Fabrizio Corigliano chiude la pratica permanenza con una rimonta stratosferica. Forte del miglior piazzamento e del successo dell’andata, per 4 a 3 imposto in Sardegna, i coriglianesi compiono una nuova impresa regalando emozioni a go- go al numeroso pubblico amico accorso per l’occasione. Eppure la fortuna sembrava aver voltato le spalle ai bianconeri. Due i pali nel primo tempo di Viera e Leandrinho e diverse occasioni non finalizzate. Poi i due gol in successione del Sestu e la salvezza che sembra sgretolarsi. Salvo tornare concreta dopo il tris di Viera ed il centro del calabrese doc De Luca. Gol che stendono la formazione sarda e confermano nell’olimpo del futsal la nostra regione. Corigliano è da serie A. La Calabria pure.