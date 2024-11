La qualità alta delle squadre calabresi in Serie B interregionale emerge sempre più. Non è un caso come il Girone G, arrivando alla sesta giornata, stia diventando sempre più un campionato di grandi soddisfazioni per il Soverato, che consolida il suo primato salendo a 16 punti. La quinta vittoria di fila, dedicata a mister Rinaldi, arriva in un incontro utile a evidenziare tutta la caparbietà del gruppo, a dimostrazione di come spesso i testa-coda possano riservare delle difficoltà. Il 2-1 al Ferrandina matura con la consapevolezza di un torneo partito con grande slancio, avendo nella Diaz un degno avversario (è ancora appaiato in graduatoria) nonché la neopromossa reggina della Nausicaa, che batte 6-3 l’Alta Futsal. Gara ben giocata da una matricola arrivata a 15 punti, che conferma il miglior attacco del torneo e continua a far divertire i tifosi. È in netta ripresa Casali del Manco, la terza vittoria in campionato vale una vista playoff: 7-3 al Brindisi fuori casa e morale decisamente migliore rispetto a qualche settimana fa, le sconfitte nei derby sono un ricordo. Nel girone H, se vogliamo, fa ancora meglio Polistena: 6-2 all’Adrano con aggancio ai siciliani in classifica e prova di forza netta contro un avversario che, probabilmente, resterà tra le favorite per la promozione. Anche i rossoverdi però avranno un ruolo in primo piano tenendo questo passo.

La Serie C1 per il settimo turno riserva certezze e qualche sorpresa. La Duelle Cetraro resta la squadra da battere indubbiamente, lo dimostra con il 8-3 contro Mirto. Nessuna sorpresa per la capolista mentre la Gallinese non fallisce l’obiettivo di giornata, la vittoria per 8-3 a Cittanova conferma tutto il valore di un gruppo che – nella prossima settimana – potrebbe appaiare proprio Cetraro il testa, sfruttandone il turno di riposo. Occasione mancata, invece, per l’Icierre Lamezia, perde 3-2 contro il Città di Fiore, una squadra che negli ultimi periodi sta emergendo in tutto il suo potenziale. Dopo l’avanzamento in Coppa Calabria, arriva una nuova soddisfazione per i silani, collocandosi al quinto posto. In zona playoff, sta una casella più avanti Reggio Calabria: 3-1 alla Nuova Fabrizio e altra prova concreta in casa. Al contrario, la Reghion perde 4-3 contro Catanzaro: per i giallorossi classifica sbloccata con una vittoria importante in trasferta. Pari infine tra Rovito e Farmacia Arturi 3-3.