La Pirossigeno Cosenza è tra le protagoniste del campionato di A2 di calcio a 5: a due giornate dal termine i lupi sono terzi, con la qualificazione ai play off centrata e la possibilità di giocarsi il sogno A1. Non male per la matricola alla prima stagione nella seconda serie del futsal made in Italy.

I rossoblù, sono anche protagonisti fuori dal campo e lo hanno dimostrato in svariate occasioni attraverso iniziative di impegno sociale. Con l’avvicinarsi della Pasqua, la società cosentina ha voluto dare il proprio contributo all’associazione “Terra di Piero”, attraverso la donazione di derrate alimentari da destinare ai più bisognosi, in un momento condizionato anche dalle difficoltà generate dall’emergenza sanitaria.

La consegna è stata effettuata nel palazzetto di via Popilia alla presenza di una rappresentanza della squadra e dei vertici della società, con il fondatore dell’associazione “Terra di Piero” Sergio Crocco che ha ritirato le derrate alimentari.

«Sono sessanta le famiglie – commenta Crocco – senza fissa dimora, che ogni sera ricevono un pasto caldo dalla nostra associazione. Grazie alla vostra generosità e alla generosità dei cosentini, comunità tra le più sensibili al mondo, riusciamo ancora ad aiutare i bisognosi».

Un momento anche commovente che ha coinvolto i giocatori della Pirossigeno e la dirigenza della società con a capo i presidenti Fuoco e Piro. «Questa di oggi è una prima donazione – ha commentato Gaetano Piro - ci ripromettiamo di farne altre. La nostra famiglia è da sempre vicina a chi ha più bisogno e continueremo ad esserlo anche in futuro».