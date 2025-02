Secondo molti appassionati, quello appena trascorso è stato un sabato più sorprendente della finale del festival di Sanremo per le squadre del futsal calabrese.Nel 16° turno del girone G, la Blingink Soverato ha steccato nell’esame di maturità, su un piano fisico e mentale non sembra essere al 100%. La prova è arrivata prima dall’eliminazione dalla Coppa Calabria, poi dal recente 3-3 contro l’Alta C5, una compagine che sa spesso mettere in difficoltà le grandi. Il gruppo di Rinaldi ora è tornato nuovamente a inseguire, stavolta è a due punti dalla capolista Diaz.

Passo indietro per la Nausicaa, sconfitta 3-4 dall’Aradeo in casa. Le fatiche di Coppa si sono fatte sentire, anche in questo caso le distanze dalla vetta aumentano. Lo stop, considerando come la compagine andreolese sia una neopromossa, potrà essere digerito senza troppi problemi già nei prossimi giorni.

Più snervante invece la situazione per Casali del Manco, ko per 4-1 a Bernalda: gara difficile contro i lucani, molto esperti dalla categoria, ma i presilani dovranno comunque levarsi di dosso questa stasi davvero preoccupante per la classifica e per il morale. Nel girone H, tonfo del Polistena per 4-5 contro l’Alcamo, che resta ancora ultima in graduatoria ma ha certamente fatto un bel colpaccio. I rossoverdi registravano qualche assenza ma ciò non deve essere comunque un alibi.

In Serie C1 il 18°turno dà ragione alla costanza delle dominatrici di questo campionato. Cetraro con 5-3 sul Città di Fiore ha confermato di essere una squadra da trasferta di assoluto livello, i silani, rimaneggiati contro la capolista, dovranno conquistare punti importanti prossimamente per non essere risucchiati a sorpresa in basso. Molto dilagante la prestazione dell’attuale inseguitrice Gallinese per 10-1 contro Mirto, in casa effettivamente i ragazzi di Venanzi hanno davvero una marcia in più, ma insegue ancora a due punti dalla Duelle con una gara in meno. Il pari dell’Icierre Lamezia, 1-1 contro la Farmacia Arturi, allontana i neroverdi dal duo di vetta e dalla possibilità di disputare anche i playoff, stante le lunghezze. Giornata con due scontri salvezza finiti 4-1 per Cariatese e Catanzaro, che hanno avuto la meglio negli scontri salvezza contro Rovito e Cittanova. Il blitz esterno, comprendente il plauso degli sportivi, invece è tutto della Reghion, 9-4 sulla Nuova Fabrizio.