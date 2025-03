Il martedì di coppa non ha sorriso ai tifosi della Duelle Cetraro che attendevano il match di ritorno della competizione con grande trepidazione. All’andata finì 4-4 contro il Molfetta con un pari in terra pugliese che, oltre a lasciare apertissimo il discorso comunicazione, aveva mostrato un Cetraro nettamente consapevole di potersi giocare le sue carte in casa.

Una casa… metaforica, considerando come i tirrenici sono stati costretti a “emigrare” ancora una volta al Pala Ferraro di Cosenza, in una collocazione temporale poi che fa capire come la federazione potrebbe rivedere qualcosa in futuro: giocare nel tardo pomeriggio di un martedì non è proprio il massimo per quanti vogliono seguire il match.

Tutto ciò, comunque, non ha comunque esulato le due squadre dal cercare la qualificazione a viso aperto, il 7-6 conquistato dal Molfetta ha dimostrato la maggior tenacia dei pugliesi ma anche come il match sia stato ricco di suspense con capovolgimenti di fronte continui. Nel primo tempo erano stati gli ospiti a portarsi in vantaggio per poi subire la rimonta dei calabresi, abili a chiudere il parziale sul 3-2 e tutto lasciava intravedere anche dei margini concreti per raggiungere la semifinale. Soprattutto quando il Cetraro si era portato sul doppio vantaggio per 5-3 la gara sembrava quasi chiusa, ma in match del genere tutto può accadere.

È salita di tono però la Real Molfetta e lo ha fatto con i suoi migliori protagonisti, Ortiz (con una tripletta) e De Liso hanno approfittato di qualche errore difensivo e mostrato al massimo il loro potenziale, portando la contesa sul supplementare dopo il 5-5 dei tempi regolamentari. Ancora i due calciatori del Molfetta sono state decisivi nell’extratime, Ortiz ha ispirato la zampata di Murolo e poi la tripletta di De Liso, che hanno fatto esultare la platea pugliese, ora pronta per “invadere” le Marche in vista delle semifinali. A nulla è valso l’assalto finale della squadra allenata da Cipolla, che lascia la Coppa nazionale riservata alle vincenti delle competizioni regionali comunque tra gli applausi.

Le attenzioni della Duelle ora saranno riversate verso il campionato: dopo aver conquistato la Coppa Calabria a gennaio, arrivare primi in Serie C1 con annessa promozione in B non è assolutamente un’utopia quanto un obiettivo concreto e realizzabile.