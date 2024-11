Nella sesta giornata di campionato i biancorossi conquistano il bottino pieno in casa dei rossoneri e agganciano il Canicattì al primo posto in classifica

Il derby calabrese della sesta giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5 tra il Città di Acri e il Soverato Futsal, disputato oggi pomeriggio al PalaSport di Acri, ha regalato emozioni e colpi di scena.

Nonostante un primo tempo equilibrato, conclusosi sullo 0 a 0, la partita ha avuto un finale sorprendente. Nella prima frazione i padroni di casa dell’Acri hanno creato diverse occasioni pericolose, mettendo alla prova la difesa del Soverato, che è riuscita a resistere con grande solidità.

Nel secondo tempo, i cosentini sono riusciti a sbloccare il risultato grazie alla rete di Arcidiacone, portandosi momentaneamente in vantaggio. Tuttavia, la risposta del Futsal Soverato non si è fatta attendere: prima il gol del pareggio firmato da Monterosso e poi il sorpasso con il 2-1 di Martinez hanno cambiato il corso della partita.

I soveratesi, galvanizzati, hanno trovato anche la rete del 3-1 di Marrazzo, spegnendo le speranze di rimonta dell’Acri. Nei secondi finali, il Soverato ha messo il sigillo definitivo con il gol del 4-1, chiudendo così il match con un netto successo.

Questa vittoria permette al Soverato Futsal di agganciare il Canicattì in testa alla classifica del Girone D con 13 punti. Per il Città di Acri, invece, la sconfitta significa restare a quota 7 punti. Ora la formazione rossonera si prepara alla trasferta di sabato prossimo in Puglia contro il Sammichele. La settima giornata del torneo di A2 vedrà invece il Soverato disputare la sfida interna contro il Castellana.