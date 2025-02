Il sabato del calcio a cinque come sempre non ha lasciato pronostici scontati, quanto una piena consapevolezza di come le squadre calabresi dovranno aumentare i loro ritmi di marcia nel campionato di Serie B. L’unica compagine a conquistare i tre punti è stata la Blingink Soverato, a meno di 24 ore dalla rescissione tra la società e il tecnico Nino Rinaldi. La compagine ionica ha vinto un match non facile sul parquet del Ferrandina, battuto per 8-5 ma capace di restare in gara sino agli ultimi istanti dell’incontro. Piovesan e compagni restano a due punti dalla vetta, mentre Nausicaa ha perso contro l’Alta per 4-1: la trasferta pugliese è indigesta dagli andreolesi, che dovranno ritrovare una maggiore lucidità nei prossimi incontri del girone G. Non sorride nel 2025 il Casali del Manco e ciò non è più una novità: i presilani sono stati nuovamente sconfitti, stavolta in casa dal Brindisi per 7-3. Urge un cambio di rotta per la squadra cosentina, il rischio sarebbe di vivere un girone di ritorno totalmente in apnea mantenendo questo brutto passo. Nel girone H, gara senza storia quella tra Adrano e Polistena: 8-2 il punteggio finale, i rossoverdi dovranno ritrovare un po’ di smalto in questo girone di ritorno.

Nel torneo di Serie C, arrivato alla diciannovesima giornata, l’attenzione si concentrava soprattutto sul big match in ballo tra Duelle Cetraro e Gallinese. Le distanze sono rimaste le stesse in classifica con un punto di distanza e una gara in più per Cetraro, che non è andato ieri pomeriggio oltre l’1-1 contro la compagine allenata da Venanzi. Un risultato che piace ai reggini, così come è gradito dai tifosi dell’Icierre Lamezia l’en plein della squadra nell’attesa gara contro il Catanzaro. Il 7-0 di Villella e compagni ha un suo peso nell’economia del campionato, così come è sempre un punto di forza per Reggio Calabria l’estrema concretezza interna, raggiunta nel 2-0 contro la Cariatese. Bel colpo del Rovito, il 5-2 sulla Nuova Fabrizio permette ai cosentini di agganciare il Mirto (ieri a riposo) nelle zone calde, blitz esterno della Farmacia Arturi per 7-4 sulla Reghion. Infine, la gara tra Cittanova e Città di Fiore terminata sul 4-3, silani nuovamente sconfitti.