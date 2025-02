Il turno numero 17 potrà non piacere agli amanti dalla cabala ma è quello che offrirà probabilmente un pronto riscatto per le squadre calabresi. Sabato scorso, la Calabria in Serie B non ha di certo primeggiato e i team non hanno ulteriore voglia di perdere terreno in classifica. Lo sa bene la Blingink Soverato, che si ritrova nuovamente a inseguire la Diaz e sarà chiamata alla sfida sul parquet del Ferrandina.

Avversario da non sottovalutare: negli ultimi tempi ha tenuto una media alta, battendo le altre compagini calabresi. Il Nausicaa sarà chiamato dall’impegno contro l’Alta C5, una sfida che potrebbe consolidare la posizione playoff del gruppo di De Marchi, a patto di giocarla con la massima intensità. Il Casali del Manco, invece, è atteso da… una “svegliata” generale: dopo un buon girone d’andata, i presilani stanno soffrendo un po’ troppo nell’ultimo periodo e contro il Brindisi i tifosi vorranno i tre punti per scrollarsi di dosso le paure della zona salvezza. Nel girone H come sempre da osservare il Polistena, impegnato sul parquet dell’Adrano: nelle ultime gare, i rossoverdi hanno subito dei ko importanti, muovere la classifica in trasferta sarebbe un bel segnale.

Nel torneo regionale di Serie C, arrivato alla 19esima giornata, tutte le attenzioni si spostano inevitabilmente su Cetraro-Gallinese. Squadre che stanno tenendo un grande andamento in campionato, la Duelle in casa (anche se in questa sfida giocherà sul neutro di Paola) è un rullo compressore e ha vinto anche l’edizione della Coppa Calabria un mese fa circa. Cetraro a 45 punti, Gallinese a 44, imbattute e pronte per andare a braccetto in Serie B: la sensazione è univoca per gli addetti ai lavori, ma i reggini vorranno compiere l’impresa: in caso di vittoria, ci sarebbe un contro sorpasso in testa con una gara in meno per altro.

C’è molto da raccontare ancora, il Lamezia ospiterà il Catanzaro e sarà un derby importante proprio per capire se ci sarà anche uno spiraglio per la lotta playoff. Le squadre dello Stretto saranno impegnate in casa, la Reghion accoglierà la Farmacia Arturi, mentre Reggio Calabria avrà in casa l’impegno contro la Cariatese. Ben altro animo per il Rovito, chiamato a togliersi dall’ultima posizione ma non avrà uno scontro semplice contro la Nuova Fabrizio, a chiudere il turno il confronto tra Cittanova e Città di Fiore.