Nella massima serie i rossoblù sono reduci da due sconfitte e nella terza giornata del torneo saranno impegnati in casa dell'Active Network. In Serie A2 il Lamezia ospita il Canicattì, l'Acri il Monopoli, mentre il Soverato affronterà la trasferta di Mazara

Le squadre calabresi di futsal si preparano ad affrontare un altro weekend di sfide intense, con incontri distribuiti sui vari livelli della Serie A. Le formazioni della regione sono pronte a scendere sul parquet, con l'obiettivo di portare a casa punti preziosi per le rispettive classifiche.

Serie A: la Pirossigeno Cosenza cerca il riscatto

In Serie A, la Pirossigeno Cosenza è impegnata in trasferta contro l’Active Network, un match che si disputerà sabato 2 novembre, alle ore 15. I "lupi" di coach Leo Tuoto sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo due sconfitte consecutive subite contro il Napoli e la Roma. L'incontro rappresenta quindi un'occasione importante per rilanciare il morale della squadra e cominciare a scalare la classifica.

Serie A2 Elite: la Polisportiva Futura sfida il Cus Molise

Scendendo in Serie A2 Élite, la Polisportiva Futura si prepara per il match valido per la quarta giornata di campionato, in trasferta contro il Cus Molise. La squadra reggina è intenzionata a cancellare la sconfitta casalinga rimediata nello scorso turno contro Mascalucia e riprendere la marcia che nelle precedenti due giornate aveva a conquistare due vittorie.

Serie A2 Girone D: scontri importanti per Ecosistem Lamezia, Soverato Futsal e Città di Acri

Nel girone D della Serie A2, troviamo tre squadre calabresi. L’Ecosistem Lamezia affronterà la capolista Atletico Canicattì in casa. I lametini, reduci da una sconfitta in Puglia contro Sammichele, puntano a sfruttare il fattore campo per agganciare in classifica proprio i siciliani, che attualmente sono in testa con 9 punti.

Il Soverato Futsal, allenato da mister Marullo, affronterà una difficile trasferta in Sicilia contro il Futsal Mazara. La squadra catanzarese ha finora ottenuto 4 punti nelle prime tre giornate e cercherà di migliorare la propria posizione in classifica portando a casa un risultato positivo da Mazara.

Infine, il Città di Acri ospiterà l’Audace Monopoli in un match casalingo programmato per sabato alle ore 16. I rossoneri di coach Basile, che nello scorso turno hanno festeggiato la prima vittoria in Serie A2 contro il Messina, cercano ora di regalare una nuova gioia ai propri tifosi con la prima vittoria interna stagionale.