Una rimonta di carattere, una vittoria sofferta e tre punti pesantissimi nella corsa al vertice. La Pirossigeno Cosenza espugna il PalaValli superando il Futsal Russi per 6-5 al termine di una gara ricca di emozioni. I rossoblù reagiscono allo svantaggio iniziale, ribaltano il risultato e resistono nel finale al tentativo di rimonta dei padroni di casa, consolidando il primato in classifica. Protagonisti della giornata Fellipe Mello e Mancuso, entrambi autori di una doppietta. A completare il tabellino dei marcatori per la formazione calabrese le reti di Adornato e del capitano Tonidandel.

La partita si apre con il vantaggio del Russi, firmato da Tommaso Grosso dopo poco più di un minuto. I padroni di casa trovano anche il raddoppio con Michelacci, mettendo subito in salita la gara della squadra allenata da Ibañes. La Pirossigeno, però, non si disunisce e accorcia le distanze con Fellipe Mello. Dopo il nuovo allungo romagnolo su punizione di Popa, ancora il numero 18 rossoblù riporta sotto i suoi.

Il pareggio arriva con una conclusione potente di Mancuso, mentre prima dell'intervallo è Adornato, sugli sviluppi di un palo colpito da Saponara, a completare la rimonta: si va al riposo sul 4-3 per i calabresi.

Nella ripresa il Russi prova a reagire, ma la Pirossigeno colpisce ancora in contropiede con capitan Tonidandel, portandosi sul 5-3. I padroni di casa non mollano e si affidano anche alle parate di Parisi per evitare un passivo più pesante. Nel finale la gara si accende: Michelacci riapre i giochi, Mancuso firma il sesto gol rossoblù e ancora Michelacci riporta il Russi a una sola rete di distanza.

Gli ultimi secondi sono di grande tensione, ma la Pirossigeno riesce a difendere il vantaggio fino alla sirena. Al PalaValli arriva così un successo di grande peso per la formazione cosentina, capace di superare le difficoltà e confermare la propria forza nella lotta per il vertice.