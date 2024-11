Turno ricco di gol e di emozioni da spalmare tra i campionati di Serie B e il girone unico di C1 per le compagini calabresi. Non sono mancati i colpi di scena

Il primo turno del torneo di Serie B era atteso da quanti volevano subito scoprire se il potenziale già visto nelle prime gare di Coppa poteva essere già utile per il campionato. Le calabresi, suddivise in due gironi, hanno umori un po’ contrastanti dopo il primo sabato del torneo, chiaramente ci sarà tempo per meglio amalgamare i vari roster.

Sorride in Serie B, guardando al girone G, può festeggiare pienamente solamente il Casali del Manco, che ha sconfitto in casa il Carovigno per 6-3. Affermazione netta per un gruppo che ha già dimostrato di avere un passo di marcia diverso, mentre è importante anche il pari ottenuto dalla Blinking Soverato, che fa 1-1 a Brindisi. Il Bernalda rovina l’esordio del Nausicaa vincendo per 3-2: l’entusiasmo dei reggini, alla prima in interregionale, non è riuscito a fermare una squadra esperta come quella lucana, ma i complimenti non sono mancati. Sfortunata invece la gara del Polistena nel Girone H, sconfitta 3-2 a Palermo: i siculi festeggiano la loro prima volta in Serie B, ma la squadra reggina non ha lesinato impegno e senso di appartenenza.

La Serie C1 invece regala emozioni impreviste e blitz esterni di tutto spessore. Cade il fattore casalingo, considerando come ben quattro incontri su sei sono terminati con i festeggiamenti dei tifosi ospiti. Da mettere in risalto il colpo del Cetraro, che vince 4-2 sul campo della Nuova Fabrizio. A Corigliano il match è stato giocato a grandi ritmi, la tripletta di Leonardo è un’ulteriore iniezione di fiducia per una squadra ambiziosa. Lo è del resto anche l’Icierre Lamezia, che ha sconfitto il Reggio Calabria per 2-0 e sa di poter continuare il suo momento di forma. In testa a sei punti Cetraro e Lamezia sono in compagnia della Gallinese, corsara 4-1 sulle Pantere Nere di Catanzaro e che sta dimostrando un’ottima solidità difensiva. Il quarto colpo fuori casa arriva dalla Reghion: all’esordio, dopo il turno di riposo, ha battuto il Rovito per 4-3 in una gara molto combattuta.

Match scoppiettante quello tra Farmacia Arturi e Mirto, finito sull’8-5 per la gara con più reti della giornata: padroni di casa trascinati da Chiappetta con tre reti, ospiti che dovranno rivedere sicuramente qualcosa: dopo aver raggiunto il quattro pari, la squadra si è un po’ persa. Di ben altro tenore l’incontro della Cariatese, in scioltezza sul Cittanova per 6-1.