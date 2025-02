La Serie B di futsal ha regalato certezze ai team che stanno tenendo una media alta, guardando al futuro con fiducia. È il caso del Nausicaa, che ha battuto 6-3 il Casali del Manco in terra presilana. Due triplette di Zurlo e Patamia rendono più dolce il rientro a casa a Sant’Andrea dello Jonio, la compagine allenata da Cariello è arrivato al momento più difficile di questa stagione: registrato il quinto ko di fila, ora dovrà guardare per bene la classifica per non essere risucchiata nelle sabbie mobili nel girone di ritorno con cinque squadre in basso racchiuse da un punto. C’è ancora una coppia gol nel destino delle calabresi dell’interregionale, in questo caso composta dal capocannoniere del torneo Piovesan (tripletta) e Frustace a garantire sostanza alla Blingink Soverato, impostasi 5-1 ad Aradeo. Una vittoria che vale il primato in questa 15esima giornata, grazie all’inatteso ko del Diaz contro l’Alta Futsal: ritrovata la vetta, la squadra calabrese potrà davvero volare verso la promozione nel Girone G. Passando al girone successivo, sconfitta del Polistena sul campo del Barcellona PG per 3-2: un passo indietro per prestazione e motivazioni, il ko fa rinsavire i siculi in zona salvezza.

Nel torneo di Serie C1 regionale, al suo 17° turno, il riposo della Gallinese ha permesso al Cetraro di tornare prima in classifica, l’impegno contro il Catanzaro è stato fin troppo agevole col 7-1 conquistato sul neutro di Cosenza. Lodi per l’Icierre Lamezia, piace sempre più la squadra neroverde trascinata sempre da Villella e abile a battere la Nuova Fabrizio per 3-1. Dà un segnale di forza anche Reggio Calabria col 7-1 a Rovito, pari e rimpianti invece per il Città di Fiore. Con una vittoria quasi in mano, i silani sono riusciti a vanificare il vantaggio e a pareggiare 4-4 contro il Mirto, che in quanto a volontà non è seconda a nessuno. Rotondo 4-0 della Reghion sulla Cariatese, arrivano sorrisi anche per il Cittanova, 3-1 sulla Domenico Sport.