Un sabato ricco di attenzioni per il futsal, contando sempre più su una maggiore presenza fisica del pubblico. Si reagisce comunque bene sugli spalti in questa stagione, la spinta non mancherà nel sesto turno del girone G. Sicuramente ci sarà un supporto caloroso per i ragazzi di Soverato con l’impegno della Blingink contro Ferrandina. I padroni di casa, primi in classifica a 13 punti, vorranno vincere per mantenersi in vetta attendendo il ritorno in panchina di coach Nino Rinaldi, al momento fermo per motivi di salute. Impegno casalingo anche per la Nausicaa contro l’Alta futsal di Altamura: gara non impossibile, la verve offensiva dei reggini (miglior attacco al momento con 27 gol) è già garanzia di spettacolo. La matricola corre e lo fa con sempre maggiore determinazione.

Casali del Manco a Brindisi invece cercherà una soddisfazione esterna ma soprattutto una maggiore continuità in campionato, provando a emergere dal caos attuale al centro della classifica.

Nel girone H Polistena contro Adrano dovrà limitare al minimo le distrazioni. Occasione ghiotta, in caso di vittoria affiancherebbe a 12 punti proprio i siciliani, attualmente secondi in classifica.

La Serie C1 ospiterà il suo settimo turno, si cercherà di capire anche quanto le gare di Coppa Calabria influiscano materialmente sugli umori e sulla tonicità dei calcettisti. La capolista Cetraro affronterà Mirto: gara probabilmente dal pronostico scontato, gli ospiti hanno un po’ recriminato recentemente per qualche decisione arbitrale. La Gallinese a Cittanova non vorrà perdere ulteriore terreno, il pari conquistato proprio contro il Cetraro ha confermato come possa essere una protagonista sino al termine del torneo. L’Icierre Lamezia, terza in classifica, affronterà a San Giovanni il Città di Fiore, una squadra che sta sbocciando lentamente e ha eliminato dalla Coppa un avversario di lusso. In questo caso, parliamo della Nuova Fabrizio impegnata a Reggio Calabria: altra difficile sfida per gli jonici, l’avversario è di tutto rispetto. Guardando un po’ alla zona calda, Rovito-Farmacia Arturi sarà una sfida intrigante tra squadre che hanno raccolto meno di quanto meritato, la Reghion invece chiederà spazio al Catanzaro ancora ultimo in classifica, a zero punti. Riposerà la Sportiva Cariatese.