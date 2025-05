Gli spareggi nei tornei interregionali non sorridono agli andreolesi, sconfitti in Puglia e alla squadra presilana, che chiude la stagione con il salto all’indietro. In Serie C1, invece, due squadre si salvano, ora Nuova Fabrizio e Cariatese lotteranno per l’ultimo posto in ballo

La giornata degli spareggi non ha sorriso globalmente alla Calabria, i rimpianti ci sono e anche abbastanza evidenti.

La Nausicaa è stata eliminata dalla corsa promozione dall’Alta Futsal, in un playoff disputato sostanzialmente ad armi pari o quasi. I calabresi, senza Zurlo impegnato nei mondiali di beach soccer, sono stati sconfitti in trasferta per 3-2 in una gara equilibrata e ben giocata dalle due squadre. La differenza sta proprio nel gol in più segnato dai pugliesi segnato a pochi secondi dalla fine del match. Una rete decisiva a soli quattro secondi dal fischio della sirena: dopo il pari dell’andata, il roster dell’Alta accede così ai quarti di finali per affrontare la Diaz. Applausi però alla squadra allenata da De Marchi, neopromossa e con margini di miglioramento sicuramente importanti. Ora un po’ di vacanze e testa al prossimo torneo di Serie B, cercando addirittura di migliorare i risultati di questa stagione.

Tristezza sportiva invece per il Casali del Manco, che nei playout ha alzato bandiera bianca. Il Ferrandina è stato maggiormente incisivo: al 4-0 in Calabria si è aggiunto un ben più pesante 8-0 in Lucania. I materani hanno conquistato la permanenza in Serie B, i presilani dovranno ripartire dalla Serie C1.

Proprio guardando al campionato regionale, gli spareggi per non retrocedere sono stati una sorta di thriller. La sceneggiatura maggiormente imprevedibile è andata in scena in terra jonica, la Nuova Fabrizio ha perso 1-3 in casa contro le Pantere Nere di Catanzaro. Gli ospiti hanno conquistato così la permanenza in C1, la compagine di Corigliano invece affronterà nell’ultimo turno playout la Cariatese, sconfitta a sua volta sul campo della Città di Fiore. In terra silana sono emersi i valori e la maggiore ferocia agonistica dei padroni di casa che per 7-2 hanno conquistato una salvezza davvero sofferta. Va inoltre aggiunto come la Cariatese sia arrivata alla gara praticamente ai minimi termini tra infortuni e addii dei calcettisti nelle scorse ore.