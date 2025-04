Fase finale per i team regionali nella Serie B di calcio a cinque. Brutto ko dei presilani in casa e pesante 4-0 rimediato contro il Ferrandina, domani invece attesa per gli andreolesi che affronteranno nei playoff l’Alta Futsal

Il rammarico c’è ed è forse il simbolo dell’intera stagione, iniziata tutto sommato in maniera discreta e che si sta concludendo col malumore. Il Casali del Manco non è riuscita nell’impresa di dare una sterzata alla stagione, perdendo ancora contro il Ferrandina, vera bestia nera della stagione.

Sconfitta negli ultimi turni di campionato, la squadra gialloverde non è riuscita a ribaltare la sorte entrando nei playout da penultima in classifica. La battuta d’arresto casalinga per 4-0, con doppietta di Druda e gol di Grippo e Lucisano, ha quasi il sapore di una retrocessione in Serie C1, ora bisognerà dare il massimo e ribaltare l’intero destino del campionato col match di ritorno. Non sarà semplice, ovviamente, ribaltare tutto sabato prossimo: il Ferrandina partirà dal vantaggio di quattro reti e avrà il pubblico dalla propria parte.

Si giocherà per ben altro invece a Sant’Andrea sullo Jonio con la sfida tra Nausicaa e Alta futsal. La squadra andreolese è arrivata agli spareggi dopo un grandissimo campionato da matricola in Serie B, seguito però da una lunga pausa nelle ultime settimane. Quanto la mente e le gambe saranno decisive in campo bisognerà scoprirlo domani dalle ore 19, il primo incontro in terra calabrese si preannuncia scoppiettante. Il Nausicaa conta già sull’apporto del proprio pubblico, superare gli avversari sarebbe un grande passo decisivo soprattutto sul piano storico per il team di futsal, riuscendo così a conquistare un ulteriore traguardo. Per fare ciò, massima attenzione domani in casa e soprattutto nel match di ritorno che sarà giocato già sabato prossimo, il 3 maggio.

Per quanto riguarda altri playoff nazionali, in questo caso delle compagini di Serie C, la Duelle Cetraro giocherà addirittura il 17 maggio contro una pari grado siciliana. Dopo la fine del torneo regionale, altra lunga pausa da osservare quindi per un gruppo che avrebbe meritato la promozione diretta, conquistata dalla Gallinese.