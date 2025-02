Le gare nei palazzetti per il calcio a cinque saranno tutte da vivere intensamente. Nel campionato interregionale, oltre alla stracittadina calabrese ci sarà anche un'ottima occasione per il Soverato di mantenersi nei piani alti della classifica

Un altro sabato di battaglie importanti nel calcio a cinque, la classifica sta cominciando a prendere una fisionomia ben precisa per le squadre calabresi. Come sempre partiamo dal girone G della Serie B, arrivato al suo 15° turno. I pugliesi del Diaz restano ancora in testa alla graduatoria, il Soverato sarà impegnato ad Aradeo : in terra leccese, l'obiettivo di Piovesan e compagni sarà quello di conquistare i tre punti e mantenersi sempre pronti in caso di cadute della capolista.

Avrà un valore ben diverso il derby previsto tra Casali del Manco e Nausicaa . È ben più di quello che poteva sembrare, a inizio stagione, uno scontro diretto per la salvezza. Gli andreolesi viaggiano in piena zona playoff, i presilani sono ridotti da quattro ko di fila e avranno tutta l'intenzione di muoversi dalla stasi. Nel girone H impegno relativamente facile per il Polistena sul parquet del Barcellona PG : motivazioni diverse nell'incontro, ma guai per i rossoverdi sottovalutare un avversario che è tra le maggiori indiziate per la retrocessione.

Altri spunti arriveranno dalla Serie C1 e dalla 17esima giornata in programma. Riposa la capolista Gallinese e il Cetraro, in caso di tre punti, potrà tornare da sola in testa: l'avversario sarà il Catanzaro, non un impegno così insormontabile per la Duelle. Sarà una sfida interessante quella di Lamezia tra Icierre e Nuova Fabrizio, i padroni di casa viaggiano sulle ali dell'entusiasmo, gli jonici sono in netta ripresa.

Proprio dai lametini arriva il messaggio… per dare ancora un po' di equilibrio e prolungare in qualche modo il torneo: «La squadra di mister Pellegrino ha reimboccato la strada che giustamente aveva lasciato nella prima metà candidandosi ad unica inseguitrice che possa tenere aperto il campionato oltre la stagione regolare. L'unica speranza di arrivare alla post season, che sarebbe un ottimo traguardo alla prima esperienza nel massimo campionato regionale, è quella di fare bottino pieno in ogni gara e poi giocarsi tutto nello scontro diretto con le due battistrada che ad oggi stanno dominando la classifica».