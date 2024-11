Sarà un sabato ricco di pathos per le squadre calabresi, i campionati di calcio a cinque sono entrati nel vivo. Soprattutto nel girone G si attendono conferme importanti per le compagini della nostra regione, che si sono sbloccate e sanno di poter disputare una stagione importante. La copertina va al derby tra due squadre ricche di qualità e con organici già solidi. Casali del Manco-Blingink Soverato sarà un match probabilmente incandescente, il valore delle rose è già una garanzia per quanti vorranno divertirsi domani col futsal. I padroni di casa sono reduci dal primo ko stagionale, la squadra di Rinaldi invece è reduce dai 12 gol realizzati contro il Noci. Quest’ultimo, per altro, affronterà un’altra squadra calabrese: la Nausicaa Rc, a sua volta in salute e che da matricola ha festeggiato recentemente il primo storico successo in Serie B.

Nel girone H, quasi composto da formazioni sicule, c’è da analizzare l’unico team calabrese, il Polistena, che sarà impegnato sul parquet della Mistral Palermo. L’avversario merita tutto il rispetto possibile, ma da parte dei reggini c’è la consapevolezza di avere in mano un gruppo che sta migliorando gara dopo gara.

Musica diversa in Serie C1, un torneo ancora alla ricerca di una sua piena fisionomia e che domani svelerà il suo quarto turno. Come match clou della giornata inseriamo Nuova Fabrizio-Icierre Lamezia. La squadra di Corigliano ha avuto qualche leggero passaggio a vuoto, i lametini arriveranno sulle sponde ioniche cercando l’en plein in campionato. Lamezia è in testa al campionato con nove punti in tre gare insieme alla Gallinese (che osserverà un turno di riposo) e Duelle Cetraro, impegnata a Catanzaro: trasferta non facile, il risultato sarà aperto a ogni tipo di pronostico.

Staccate dalle tre squadre in testa, c’è un gruppo che viaggia più o meno compatto, cercare la vittoria sarà utile per non allargare ulteriormente i distacchi. Domanico Sport-Cittanova sarà una gara improntata quasi sugli estremi: i padroni di casa incassano tanto, gli ospiti segnano poco. Cariatese-Reghion sarà invece una sfida tra squadre che cercheranno un ulteriore salto di qualità, mentre il Rovito vorrà conquistare i primi punti stagionali ma non sarà facile scardinare il muro del Reggio Calabria. A chiudere, la contesa che porrà il Città di Fiore contro il Mirto.