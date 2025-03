Parquet stracolmi di felicità per le squadre calabresi, partendo dal torneo di Serie B con il girone G. Il primato è tornato nelle mani della Blingink Soverato, che ha conquistato i tre punti in una gara senza intoppi: 7-0 al Carovigno in casa (con poker di Piovesan) e la consapevolezza di dover lottare sino in fondo per mantenere la vetta e resistere agli assalti del Diaz, che hanno una gara in meno col riposo in questo 18° turno.

Ha ripreso la marcia positiva anche la Nausicaa, la compagine allenata da De Marchi ha conquistato una vittoria importante per la classifica e il morale. Nel 6-2 al Ferrandina c’è stata tutta la somma del buon lavoro fatto sinora con un attacco sempre brillante (tripletta di Bertirossi) e una tenuta difensiva che potrà anche essere affinata prossimamente.

Il ritorno alla vittoria giunto per il Casali del Manco può essere un incentivo per il futuro, considerando come la squadra gialloverde riposerà nel prossimo turno e si giocherà la permanenza nella categoria nei successivi tre incontri. Ha vinto 7-5 a Noci contro la già retrocessa squadra pugliese e dovrà stringere i denti sino alla fine, il rientro di Turek ispira fiducia nell’ambiente.

La Serie C1 viaggia su ben altri ritmi nella ventesima giornata. Vincono le prime tre della classifica e questa non è proprio una novità. Lo hanno fatto, come sempre, in tre incontri dalle dinamiche diverse. Il Cetraro ha infranto il parquet del Mirto 4-2, la capolista non ha sottovalutato l’ultima della classe, qualche leggera fatica in più è emersa però considerando l’infrasettimanale di Coppa Italia. Più dilagante, senza dubbio, l’approccio della Gallinese, 7-1 al Cittanova con la giusta consapevolezza di poter tenere un ritmo altissimo sino alla fine del torneo.

Lamezia corsara col Città di Fiore per 2-1, in terra silana la gara è stata combattuta, forse un po’ avara di spettacolo ed emozioni. Mancano sei gare alla fine della fase regolare e può accadere ancora un po’ di tutto, rimanere in Serie C1 (dove approderà il Filadelfia, è ufficiale da ieri) sarà l’obiettivo di tante compagini. Pantere Nere Cz ha compiuto un bel balzo in classifica battendo la Reghion 6-3, la Nuova Fabrizio ha bloccato sul pari per 1-1 Reggio Calabria: le compagini non erano al 100%, il punto resta utile. Infine, la Farmacia Arturi ha vinto 5-3 sul Rovito, occupando ora una quinta posizione di tutto rispetto.