I tirrenici nei playoff per l’accesso in Serie B interregionale hanno dimostrato di non risentire della lunga pausa. Il presidente cetrarese carica tutto l’ambiente in vista dell’ultimo appuntamento stagionale in Puglia

A un passo dal sogno, a un passo dalla concretizzazione di una missione assolutamente fattibile. La Duelle Cetraro ha dimostrato, anche sabato scorso, di poter meritare il salto di categoria, vincendo in casa contro il Barletta per 8-5 e preparandosi ora alla gara del prossimo weekend con particolare passione.

Ai calabresi basteranno due risultati su tre o, eventualmente, perdere con solamente due gol di scarto: conteggi che servono fino a un certo punto nel futsal, ma in un eventuale match molto tirato avranno il loro significato.

Non è un caso come l’attesa dei tifosi stia diventando sempre più importante di giorno in giorno, così come degli stessi calcettisti che vorranno chiudere la stagione al meglio. Se il 14 giugno resterà nella storia sportiva della città di Cetraro dipenderà quindi dall’esito finale, il presidente Leo Terranova sa come nulla sia scontato: «Ci stiamo preparando al meglio per affrontare questo match di ritorno, consapevoli del fatto che non sarà per niente facile. Mancano ancora quaranta minuti e, in questo sport, in pochi sappiamo benissimo come possa succedere di tutto».

Tattiche da analizzare ma anche sostenitori come valore aggiunto. La Duelle Cetraro ha avuto sempre il calore del pubblico, per l’ultimo appuntamento ci sarà un’ondata calorosa sul parquet del Grimal Barletta: «I nostri tifosi hanno sempre dimostrato grande attaccamento alla squadra e a quello che sta facendo la società. Loro sono un valore aggiunto, il sesto uomo in campo e sabato ci hanno spinto, dall'inizio alla fine per ottenere la vittoria nell’incontro d’andata. Per questo match di ritorno è già previsto il pullman dei tifosi che arriverà in Puglia per incoraggiarci e sostenerci».

Uscire dal parquet di Barletta con la promozione in B2 sarebbe quindi l’obiettivo a concludere una stagione lunghissima. Il presidente Terranova ricorda come questo Cetraro abbia mantenuto sempre uno standard alto, vincendo la Coppa Calabria e sfiorando la promozione già nella fase diretta del campionato: «I numeri parlano abbastanza chiaro. Abbiamo disputato un campionato di Serie C1 ad altissimo livello, solamente per due punti (col primato conquistato dalla Gallinese) non siamo riusciti a vincerlo. Ma ora siamo qui in finale … e faremo di tutto per coronare questo sogno».