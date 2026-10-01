Calcio d’inizio alle 19.30 contro una delle formazioni più blasonate: dopo il pareggio nel derby con la Pirossigeno Cosenza, la squadra di Sylvio Rocha cerca la vittoria davanti ai propri tifosi
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La Cadi Antincendi Futura ritorna in scena e lo fa nel modo più affascinante possibile: al Palattinà, con calcio d'inizio fissato per le ore 19.30, arriva la blasonata S.S. Lazio.
I tifosi gialloblù non hanno certo dimenticato il gol di Alessandro Squillaci durante un caldissimo playoff. Sono passati tanti anni da quella notte, ma la voglia di vincere e di far bene è rimasta immutata. E ora, la Cadi Antincendi Futura del nuovo corso guidato da mister Sylvio Rocha vuole esplodere definitivamente.
Dopo un rassicurante ed esaltante pareggio ottenuto in casa della Pirossigeno Cosenza, i gialloblù sono chiamati a compiere il salto di qualità: vincere. Davanti al proprio pubblico, contro un avversario di grande prestigio, la posta in palio è alta.
La Lazio arriva a questo appuntamento con 6 punti raccolti in 3 partite, battendo Taranto e Pescara.
I gialloblù hanno dimostrato che la partenza diesel potrebbe divenire a breve solo un lontano ricordo: la Futura c’è e vuole esplodere di gioia e gol, come quello spettacolare che sta spopolando sul web di Pedro Mendes realizzato nel derby.