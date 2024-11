Il difensore si sposa alla Vigor per la quarta stagione consecutiva. Entra ufficialmente nella storia del club biancoverde

LAMEZIA TERME - La Vigor Lamezia incastona il secondo tassello ufficiale del mosaico targato 2014/2015. Dopo Fabio Scarsella, il direttore sportivo biancoverde, Fabrizio Maglia, ha infatti raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto con il difensore Filippo Gattari (classe 1983). Per lui sarà la quarta stagione consecutiva in maglia lametina.