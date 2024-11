Il tecnico di Corigliano Schiavonea è in viaggio per il paese transalpino e già sabato potrebbe esordire nella sfida di Ligue 1 contro il Monaco al Louis II nel Principato

Gennaro Gattuso è pronto a tornare in panchina. Lo farà ripartendo dalla Francia e dall'Olympique Marsiglia al posto del dimissionario Marcelino e con gli ultras transalpini sul piede di guerra. Il presidente Longoria, contestatissimo dall'ambiente legato all'OM, sta per chiudere la trattativa con il tecnico di Corigliano Schiavone in viaggio già per la Francia. Dovrebbe firmare in giornata, guidare l'allenamento della squadra già domani e sedere in panchina nel match di sabato contro il Monaco, alle 21 al Louis II, valido per la settima giornata della Ligue 1. Firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione per il secondo legato ai risultati.

Gattuso è stato scelto dalla società marsigliese, nei giorni scorsi si era fatto il nome dell'ex Psg Galtier che ha rifiutato l'offerta. Il campione del mondo 2006 era stato accostato ad un'altra panchina francese, quella del Lione, dove da qualche giorno è arrivato un altro eroe di Berlino, Fabio Grosso autore del rigore deciso contro la Francia. L'Olympique Marsiglia, che si era affidato a Jacques Abardonado, nell'ultimo match ha perso malamente in campionato con il Paris Saint Germain (4-0) e in Europa League ha pareggiato con l'Ajax (3-3) ha fatto cadere la scelta sul tecnico calabrese.

La nuova avventura

Reduce dalla complicata esperienza in Spagna con il Valencia, chiusa con la rescissione del contratto, Gattuso torna di nuovo ad allenare, dopo aver guidato nella sua carriera Sion, Palermo, Ofi Creta, Pisa, Milan, Napoli e Fiorentina (dove ha rescisso dopo 23 giorni senza mai allenare i viola). Nella sua nuova avventura in panchina potrà contare su uno staff tecnico composto da: Gigi Riccio (secondo allenatore), Bruno Dominici e Dino Tenderini (preparatori atletici), Roberto Perrone (preparatore dei portieri) e Marco Sangermani (match-analyst). Un'altra sfida durissima per "Ringhio" che dovrà risollevare le sorti di una squadra che dopo sei giornate di Ligue 1 è settimo in classifica con 9 punti in campionato, a meno 4 dalla capolista Brest, ma è reduce da una serie di prestazioni poco convincenti e soprattutto dalla dura contestazione della calda tifoseria francese.