Un momento di tensione in diretta tv ha visto protagonista l'allenatore calabrese Gennaro Gattuso che attualmente guida i croati dell'Hajduk Spalato. La pesante sconfitta per 3-0 in casa del Rijeka ha rappresentato un duro colpo per la squadra allenata dal tecnico di Schiavonea, facendole perdere la vetta della classifica del campionato (50 punti per il Rijeka, 48 per l'Hajduk). Una serata difficile per “Ringhio”, culminata in un acceso confronto davanti alle telecamere.

Durante l'intervista post-partita con l'emittente televisiva MaxSport1, Gattuso ha avuto un confronto diretto con Josko Jelicic, ex calciatore e attuale commentatore televisivo. Le tensioni, alimentate dalle critiche ricevute nelle scorse settimane, sono esplose immediatamente. «Non ti stringo la mano, parli troppo – ha subito affermato a muso duro Gattuso – . Sei stato un giocatore e dovresti comprendere certe dinamiche, ma non hai rispetto per le persone».

A quel punto Jelicic ha rincarato la dose: «Giochi malissimo». E Gattuso alzando anche la mano con l'indice a pochi centimetri dal volto dell'opinionista: «Devi rispettare le persone», ha urlato l’allenatore calabrese. «Non devi usare la mano», la risposta del croato ma Gattuso non ha cambiato atteggiamento: «Questo è il mio stile, devi avere rispetto».

Jelicic ha cercato di mantenere la calma in diretta, rispondendo in spagnolo: «Lascia stare la mano, parliamo di calcio serenamente». Ma l'invito al dialogo non ha placato Gattuso, che ha ribattuto ancora una volta: «Devi mostrare rispetto e non limitarti a commentare da uno studio, adesso dimmelo in faccia».

L'opinionista croato ha provato a distendere la situazione: «Sei un allenatore che arriva dall'Italia e dovresti accettare le opinioni altrui». Ma la risposta di Gattuso ha messo fine alla discussione: «Questa è l'ultima volta che sono qui, non parlerò più con questa tv se ci sarà lui. Perché è una persona cattiva». Ecco di seguito il video.