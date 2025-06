Dopo l’esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri, la Nazionale italiana è alla ricerca di un nuovo commissario tecnico. In un momento delicato, con la qualificazione ai prossimi Mondiali in bilico, la FIGC sta ora valutando diverse opzioni. Tra queste, prende quota il nome di Gennaro Gattuso. L’allenatore calabrese, originario di Corigliano Rossano (per la precisione di Schiavonea), sarebbe attualmente in cima alle preferenze del presidente federale Gabriele Gravina.

Secondo quanto riportato da Sky, Gattuso avrebbe superato nelle ultime ore altri profili considerati in lizza, tra cui Stefano Pioli e Roberto Mancini, le cui quotazioni sembrano in calo. Più indietro Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro, anche loro, come “Ringhio”, protagonisti del trionfo azzurro ai Mondiali del 2006.

Nonostante non sia reduce da stagioni particolarmente positive a livello di risultati, l’ex tecnico di Milan, Napoli, Marsiglia e nell’ultima stagione in Croazia con l’Hajduk Spalato piace per la sua conoscenza dell’ambiente azzurro e per la capacità di trasmettere identità e spirito di gruppo. Un profilo che, per molti, potrebbe portare quella giusta scossa emotiva necessaria in un momento certamente non positivo dal punto di vista del morale.

A sostegno della possibile scelta anche le parole di Marco Materazzi, intervistato da Adnkronos: «Cannavaro, Gattuso e De Rossi sono perfetti per sostituire Spalletti: conoscono bene l’ambiente e hanno fatto la storia. In momenti come questo serve unità, non caccia ai colpevoli».