«Non è una persona che stimo». Con queste parole, Riccardo Montolivo – ex centrocampista, oggi opinionista - ha espresso in modo netto il suo pensiero su Rino Gattuso, intervenendo in diretta su Sky durante un dibattito sul possibile nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Il campione del mondo calabrese è in trattativa con il presidente della FIGC Gabriele Gravina e, secondo fonti vicine alla federazione, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Tra i due non scorre buon sangue

Montolivo e Gattuso si sono incrociati ai tempi del Milan, tra il 2017 e il 2019, quando il primo giocava mentre il secondo allenava i rossoneri. Un periodo difficile per l’ex centrocampista, che in quella fase perse prima la fascia di capitano e poi venne completamente escluso dal progetto tecnico, senza mai scendere in campo nell’ultima stagione.

Tuttavia, l’ex azzurro ha voluto chiudere il suo intervento con un auspicio: «Naturalmente, spero che con l’Italia possa ottenere i migliori risultati possibili».