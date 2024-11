Si tratta della benemerenza civica che si attribuisce a personalità di spicco distintesi in campo civile, militare, sociale, sportivo, scientifico e culturale. La cerimonia è prevista a Palazzo dei Bruzi il prossimo 24 maggio

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso consegnerà all'attaccante Gennaro Tutino, il sigillo della città. La consegna è prevista per venerdì prossimo 24 maggio, alle ore 10,30, nel corso di una cerimonia in programma nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi. Il Sigillo d’oro della città di Cosenza è la benemerenza civica che si attribuisce a personalità di spicco, distintesi in campo civile, militare, sociale, sportivo, scientifico e culturale.

Nel caso del bomber rossoblù Gennaro Tutino, la motivazione che ha indotto il sindaco Franz Caruso a conferirgli il Sigillo della città risiede nel fatto che l’attaccante del Cosenza si è «distinto come esempio di eccellenza sportiva e di virtù civiche, per la sua dedizione al calcio e per il suo spirito di squadra che ha ispirato molti giovani atleti e ha portato orgoglio a tutti i cosentini. La sua tenacia – prosegue la motivazione – riflette la resilienza e la forza di carattere che Cosenza riconosce ai suoi cittadini più illustri, rendendolo degno di ricevere questo onore».

Continua a leggere su Cosenza Channel