Con la rete siglata ieri pomeriggio contro il Como, l'attaccante napoletano dei Lupi raggiunge quota 20. Soltanto due giocatori in Serie C hanno segnato lo stesso numero di gol del bomber rossoblù

Ora lo possiamo finalmente dire, Gennaro Tutino è il miglior marcatore italiano tra i professionisti. Il gol segnato ieri infatti ha permesso al numero 9 del Cosenza di raggiungere quota 20. Nessuno come lui tra A e B, solo due giocatori in Serie C hanno invece segnato i suoi stessi gol.

Il gol della sicurezza

In A, bisogna scendere a 10 gol per trovare i primi italiani: Orsolini del Bologna, Scamacca dell’Atalanta e Pinamonti del Sassuolo. Altamente improbabile, nonostante altre 4 partite a disposizione, che segnino 10 reti e raggiungano quota 20. In B invece Tutino, che ha chiuso al 2° posto nella classifica marcatori dietro Pohjanpalo del Venezia a quota 22 centri, ha staccato definitivamente Brunori del Palermo con 17 reti, Coda della Cremonese e Casiraghi del Sudtirol con 16. Tra di loro ieri ha fatto gol solo il bomber del Cosenza, mentre sono rimasti a secco gli altri.

