Medaglia di bronzo per quattro atlete lametine dell'Asd Lucky Friends

LAMEZIA TERME - Francesca, Angelica, Miriam ed Alessia sono quattro splendide adolescenti di Lamezia Terme che domenica scorsa hanno conquistato la medaglia di bronzo ai campionati nazionali di ginnastica ritmica andati in scena al PalaRogai di Prato. Quattro atlete speciali, dotate di un particolare che le rende ancora più speciali.



Fanno parte della grande famiglia targata "Asd Lucky Friends", sodalizio sportivo che unisce ragazzi e ragazze, bambini e adolescenti, che convivono con qualche forma di disabilità. Dopo tanti allenamenti Francesca, Angelica Miriam ed Alessia hanno partecipato agli Special Olympics Italia, programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per ragazzi ed adulti con disabilità. Tredici le delegazioni provenienti da tutta la penisola: novanta persone, fra atleti e giudici. Le ragazze lametine hanno conquistato il podio, portando per la prima volta nella nostra regione la medaglia di bronzo in una manifestazione così importante.