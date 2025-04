Un altro piccolo passo verso l'epilogo di una battaglia a tratti stoica e che sta rendendo il corrente campionato di promozione B altamente entusiasmante. Dopo la ventisettesima giornata, si rinnova la corsa per la vetta che vede sempre la Virtus Rosarno in vetta e il duo Stilomonasterace-Gioiosa Ionica rincorrere a tre lunghezze di ritardo. Anche in questo week end ci sono stati punti pesanti in palio, e molti protagonisti che hanno spostato l'ago della bilancia. Stilata dunque la settimanale top 3 da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i migliori tre giocatori secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Stavolta in vetta non c'è il grande nome che siamo abituati a leggere, bensì un giovane di quasi diciotto anni che ha probabilmente dato la spinta decisiva alla Vitus Rosarno nell'ipoteca del primo posto: stiamo parlando di Emanuele Giofrè. Il classe 2007, infatti, ha deciso la complicata sfida in casa della Deliese proprio nei minuti finali, ricacciando indietro le antagoniste e regalando tre punti che sono macigni. Un altro gol dal peso specifico altamente rilevante lo ha siglato Giulio Morabito nell'anticipo tra la sua Pro Pellaro e la Bovalinese. Proprio il centrocampista bianconero decide la sfida che era un vero e proprio spareggio per i play off, e probabilmente ha siglato la rete che permetterà al club di mister Verbaro di poter disputare gli spareggi. A chiudere il podio è un altro giovane dalle belle promesse, ovvero il classe 2008 Simone Monteleone. In una sfida che aveva poco da dire ai fini della classifica tra San Nicola-Chiaravalle e Melito, brilla in maniera molto evidente il talento del quasi sedicenne, autore di una doppietta nel 3-1 dei suoi.