La Polizia di Stato di Gioia Tauro si è aggiudicata il Torneo Amatori Calcio a 5 Interforze. Nella finale, che si è disputata venerdì sera presso il campo sportivo "San Leonardo" di Palmi, ha vinto 4-3 contro i Carabinieri di Nicotera, in una partita combattuta ed emozionante. L'appuntamento, alla sua undicesima edizione, oltre all’aspetto sportivo, ha rappresentato un momento in cui si è celebrata la legalità e la collaborazione tra le forze dell'ordine.

L’evento Figc-Lnd sezione di Gioia Tauro del responsabile Antonio Pisano, curato dell’organizzatore Fabio Nicoli, con il patrocinio del Comune di Palmi, quest’anno é stato dedicato alla memoria di Marco De Angelis. Presenti alla manifestazione la famiglia e la compagna di vita del giovane poliziotto di origini campane, in servizio presso il commissariato di Gioia Tauro, stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nella propria stanza il 21 novembre 2024.

Con un minuto di silenzio è stato omaggiato anche il 59enne brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso lo scorso 12 giugno per servire la legge, in una sparatoria a Francavilla Fontana, in Puglia, a pochi giorni dal congedo.

Le dichiarazioni

Presenti alle cerimonia di apertura della finalissima, autorità militari, civili, religiose e sportive.

Il questore di Reggio Calabria, Salvatore La Rosa, ringraziando la Lega, ha auspicato un sano agonismo e ha sottolineato il particolare significato della manifestazione intitolata alla memoria di Marco De Angelis «collega di cui tutti in commissariato conservano un ricordo bellissimo».

L’assessore allo sport di Palmi, città candidata come European Town of sport 2027, Giuseppe Magazzú, ha elogiato il lavoro svolto negli anni dagli organizzatori dell’evento e ha augurato una competizione nel segno del fair-play «perché oltre ad essere atleti e sportivi siete rappresentanti della legge».

Il presidente del Comitato regionale Calabria Figc-Lega nazionale dilettanti, Saverio Mirarchi ha affermato che «è un onore mettere a disposizione le nostre strutture per le forze dell’ordine. La sentiamo quasi come una forma di senso del dovere. La sinergia è notissima. Noi mettiamo impegno sportivo e loro garantiscono la sicurezza sui campi da calcio».

Il delegato assembleare della Divisione nazionale calcio a 5, Francesco Novello ha evidenziato che «il futsal è uno sport che unisce. È un movimento spinto dalla passione, indipendentemente dalla categoria».

Otto le squadre che hanno partecipato al Torneo: Polizia di Stato di Gioia Tauro, arrivata prima in classifica anche nel girone eliminatorio; Carabinieri di Nicotera, i quali, prima di approdare all’ultimo atto, hanno vinto la finale playoff contro i campioni uscenti della Polizia Penitenziaria di Palmi; Carabinieri Gioia Tauro, Carabinieri Palmi, Guardia di Finanza Gioia Tauro e Polizia Penitenziaria Vibo Valentia.