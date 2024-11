Al "Cesare Giordano" disputate diverse partite per celebrare i due compianti appassionati di questo sport. Consegnate delle targhe commemorative alle famiglie

A Gioia Tauro, attraverso una manifestazione sportiva, si sono ricordati due compianti appassionati di calcio venuti a mancare prematuramente: Salvino Cutrí e Franco Modafferi. L’evento è stato organizzato da Pino Catanante “A.c.d. Salvino Cutrí” e Ignazio Albo “Diabaino vip della piana diabete infantile”, con la collaborazione di Giuseppe Rotondo.

Il Memorial si è svolto a Gioia Tauro, sabato 1 giugno con la partecipazione dei ragazzi che hanno militato nella scuola calcio “Salvino Cutrí” nati tra il 1985 e il 2007, e domenica 2 giugno con gli amici over di Salvino Cutrí. In un clima di sana sportività, si sono disputate partite di calcio a 11 al campo sportivo “Cesare Giordano”.



Si è voluto commemorare Salvino Cutrí un giovane gioiese, amante del calcio, che morì tanti anni fa a causa di un incidente sul lavoro;

e Franco Modaffari, operaio, che negli anni 80 militò nella Nuova Gioiese per poi dedicarsi nel tempo libero ad organizzare partite tra amici.

A conclusione dell'evento sono state premiate le squadre partecipanti e, tra la commozione generale, sono state consegnate targhe ricordo alle famiglie di Salvino Cutrì e Franco Modaffari.