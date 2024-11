Gioiese-Reggina è sfida fra corregionali. La squadra dello Stretto è pronta al match contro i pianigiani, a caccia della vittoria consecutiva numero tre. Gli amaranto, reduci da una settimana "normale", senza impegni infrasettimanali che invece arriveranno prossimamente, vogliono dar continuità ai successi ottenuti contro Portici e Licata, cercando di batterei viola di Franco Viola, ritornato in settimana in panchina.

Di seguito tutte le info del match: orario, sede della sfida, convocati, probabili formazioni e designazione arbitrale.

Orario Gioiese-Reggina

La sfida fra Gioiese e LFA Reggio Calabria si giocherà alle ore 15:00 di domenica 15 ottobre.

Dove si gioca Gioiese-Reggina

La sfida fra Gioiese e LFA Reggio Calabria si giocherà allo stadio Comunale di Locri, vista l'indisponibilità del Polivalente di Gioia Tauro. Scartata l'opzione Granillo, così come quella di Palmi.

Convocati

Qualche assenza per la Reggina fra i convocati per il match contro la Gioiese. Out, come annunciato da Trocini, Parodi e Girasole. A loro si aggiungono anche Rosseti e Fecit.

L'elenco completo: Martinez, Velcea, Aquino, Cham, Dervishi, Kremenovic, Ingegneri, Martiner, Zanchi, Barillà, Mungo, Ponzo, Ricci, Salandria, Zucco, Bianco, Coppola, Marras, Perri, Provazza.

Probabili formazioni

Trocini, vista l'assenza di Parodi, potrebbe tornare al 4-3-3 con Dervishi e Cham esterni. A centrocampo dubbio fra Mungo e Salandria, confermato Barillà. Gli Under in campo dovrebbero essere Dervishi (2003), Cham (2005), Coppola (2005) e Zucco (2004).

GIOIESE: Ammirati; Miliziano, Monteleone, Scalon, Toskic, Mirante, Moscardi, A. Maresca, R. Maresca, Ruffino, Romano. Allenatore: Viola.

LFA REGGIO CALABRIA (4-3-3): Martinez; Dervishi, Ingegneri, Zanchi, Cham; Barillà, Mungo, Zucco; Marras, Coppola, Bianco. Allenatore: Trocini.

Arbitro Gioiese-Reggina

Sarà Maksym Frasynyak della sezione di Gallarate ad arbitrare la sfida in programma domenica alle 15.00 tra Gioiese e Lfa Reggio Calabria. I suoi assistenti domenica saranno Gigliotti di Lamezia Terme e Fanara di Cosenza.