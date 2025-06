Gradualmente migliora la situazione della Gioiese. L’agitazione dell’ultimo periodo, per la squadra di calcio di Gioia Tauro che dovrebbe affrontare il prossimo campionato di Eccellenza, sembra lasciar spazio a un futuro più roseo.

Dopo le dimissioni della vecchia proprietà e la costituzione di un nuovo direttivo transitorio, si è svolta una riunione tra il presidente pro tempore Nicola Pulimeni, il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella e il vicesindaco con delega allo Sport, Antonio Parrello, cui ha preso parte anche Michele De Masi che, con la sua azienda, sarà main sponsor della squadra. A supportare i colori viola, anche altri imprenditori della città, tra cui la Smec di Domenico Mammoliti.

L’amministrazione comunale si è impegnata fin dall’inizio per il raggiungimento di questo scopo, per trovare una soluzione e richiamare a raccolta la classe imprenditoriale cittadina.

I tifosi, intanto, stanno organizzando un comitato per sostenere concretamente e in modo costante il nuovo cammino societario.

Il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella ha espresso soddisfazione e orgoglio per un risultato che non era scontato: «Assieme al vicesindaco Totò Parrello, abbiamo lavorato in silenzio e con serietà per salvare titolo e categoria. L'obiettivo è stato raggiunto ed ora guardiamo avanti. Grazie agli imprenditori che ci sono stati vicino».

Garanzie per un campionato in cui si punterà ai playoff arrivano dal presidente temporaneo Nicola Pulimeni: «Come promesso all'atto del mio insediamento, abbiamo iniziato a progettare la nuova stagione della Gioiese, dopo essere riuscito a conseguire l'acquisto a titolo gratuito della matricola 34040 dall'ex presidente Martino. Si sta procedendo alla costituzione della società, che partirà da zero, finanche con una nuova partita IVA».

Il presidente ha puntualizzato che a carico della Gioiese in via di formazione permangono esclusivamente i gravami contratti nei confronti della Lega, inerenti alle sentenze già emesse e da liquidare entro il 30 giugno. Rimangono da gestire anche gli stipendi dell'ultimo campionato, dal mese di gennaio al mese di maggio. Oneri che comporteranno con certezza l'applicazione di punti di penalizzazione.