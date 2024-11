La Gioiese sta lavorando intensamente per arrivare pronta alla prima uscita ufficiale della stagione che la vedrà, l'1 settembre alle ore 16, affrontare la polisportiva Caraffa al centro sportivo federale di Catanzaro per la gara di Coppa Italia dilettanti. Il format nella fase regionale prevede un triangolare di apertura in cui è presente anche l'Atletico Maida.

In caso di vittoria del primo match i viola osserveranno un turno di riposo mercoledì 4 per poi ospitare domenica 8 l’Atletico Maida.

Il gruppo guidato da mister Renato Mancini sta pian piano amalgamandosi e, con gli ultimi innesti, sembra aver trovato un assetto più solido.

Nei giorni scorsi si sono registrati i rientri in riva al Petrace di alcuni atleti che hanno ben figurato nella passata stagione in Serie D, come il trequartista armeno Seroj Titizian, il difensore argentino Marcos Chazarreta e il trequartista milanese Manuel Attici. È stato ufficializzato, altresì, l'attaccante con doppio passaporto spagnolo-argentino Fernando Iudice Ferrè.

Il club del presidente Filippo Martino mira a interpretare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza. «L'organico è quasi al completo, abbiamo preso quello che cercavamo - afferma ai nostri microfoni il ds pianigiano Paolo Campolo -. Mancano solo una punta d'area di rigore e due under classe 2006. Vediamo se riusciamo a reperire qualche profilo che fa al caso nostro. Momentaneamente puntiamo su questo gruppo, poi strada facendo si vedrà».