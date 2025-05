Dopo giorni di apprensione per il futuro, si schiarisce il cielo in casa Gioiese. Nella giornata di oggi, a seguito di un incontro tenutosi presso il Comune di Gioia Tauro, tra il sindaco Simona Scarcella, il vicesindaco Totò Parrello, il patron viola Filippo Martino e il presidente Scaramozzino, è stato trovato il tanto sospirato accordo.

«È stato un incontro davvero cordiale- spiega ai nostri microfoni il sindaco Simona Scarcella -. Martino ha dimostrato disponibilità a provvedere al pagamento delle vecchie vertenze. Queste erano un ostacolo all’iscrizione, una somma di circa 35 mila euro da saldare entro il 30 giugno. La nuova compagine amministrativa che subentrerà si occuperà di definire soltanto le questioni dei giocatori di quest'anno con cui già siamo in trattativa, e tutti si sono dimostrati disponibili».

«Un totale di circa 40 mila euro, che riusciamo a sostenere tranquillamente già con gli sponsor contattati e con un nutrito gruppo di tifosi che è pronto a contribuire in modo concreto e costante. Con molta serenità, possiamo dire che la Gioiese riparte. La nostra soddisfazione è quella di un aver mantenuto il titolo, che ci verrà consegnato formalmente mercoledì mattina al Comune, giorno in cui chiariremo tutti i particolari in un verbale».



L’amministrazione comunale ha profuso impegno tangibile per risolvere la situazione che inquietava i tifosi viola. Adesso, come espresso dal sindaco Simona Scarcella: «Tocca alla città».