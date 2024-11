“L’ASD Gioiese 1918 comunica di aver sollevato Alessandro Caridi dall’incarico di allenatore della prima squadra. Una decisione dolorosa, comunicata al mister dal G.M. Laganà, che arriva al termine di una lunga riflessione da parte dei vertici societari, con l’obiettivo di dare un’immediata svolta positiva alla stagione in corso. La Gioiese ringrazia mister Caridi per l’impegno e la serietà profusi in questi mesi e gli augura i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera. Il Club viola renderà noto, nei prossimi giorni, il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra che, nel frattempo, lavorerà sotto le direttive del trainer della squadra U19, Giuseppe Infusino”.

Con questa nota stampa la Gioiese annuncia ciò che vi avevamo anticipato ieri, vale a dire l’esonero del tecnico Caridi, che paga per tutti il pessimo avvio di campionato (una vittoria e sei sconfitte nelle prime sette giornate). In verità il tecnico, ormai ex, della Gioiese paga una sola grande colpa, ossia quello di essere stato fin troppo aziendalista. È evidente che non è stato messo in condizione di lavorare. E comunque la squadra stava iniziando a mostrare buoni segnali: le gare contro Sancataldese e Igea sono state perdute immeritatamente. Che poi, si sa, senza attaccanti strada non se ne fa. Ma tant’è.

Attualmente la squadra si sta allenando con il tecnico dell’Under 19 Infusino, ma si conta di annunciare al più presto il nuovo allenatore. Quello di Benny Carbone è stato il primo nome che è iniziato a circolare attorno alla Gioiese. Altre valide strade portano a Franco Viola (che vari rumors danno come candidato principale) e Francesco Ferraro, ma nelle ultime ore in città circola con insistenza anche il nome di Mario Dal Torrione. Il tecnico, gioiese doc, ha già allenato la squadra viola in varie annate, vincendo due campionati e guidandola anche in Serie D, campionato dove ha all’attivo anche delle esperienze con la Palmese.