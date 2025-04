Altra prova di forza della Reggina di mister Bruno Trocini, che a sole due giornate dal termine della regular season continua a credere al primo posto. Al “Macrì”, nel derby contro il Locri, gli amaranto soffrono ma vincono 3-2, come all’andata. Il Locri accorcia due volte, prima con Simonetta dopo il 2-0 firmato Grillo e Barillà, e poi con Molvadgaard – dopo il provvisorio 3-1 targato Girasole. La Reggina resta a -1 dal Siracusa, che batte 3-0 in scioltezza il Paternò. La doppietta di Di Grazia e il goal di Longo conservano il primato per gli aretusei.

Il Locri, invece, continua a stazionare all’ultimo posto ma riceve ottime notizie da Sambiase e San Cataldo. La truppa di Morelli torna alla vittoria, superando con un rigore di Umbaca il Licata, mentre la Sancataldese batte 2-1 il Sant’Agata. Le due siciliane, rispettivamente al terzultimo e penultimo posto, sono ancora raggiungibili: il Locri può ancora fare i play-out.

La 32esima giornata ha visto il riposo dell’altra calabrese in pista nel girone I, la Vibonese di mister Facciolo, e la conferma al terzo posto per la Scafatese: 4-0 all’Igea Virtus con doppietta di Ciro Foggia e reti di Molinaro e Potenza. In coda vittoria fondamentale per l’Enna contro la Nissa, mentre il Castrum Favara pareggia a Ragusa.

La top 3 della 32esima giornata

Ci ha provato più volte a entrare nella top 3 settimanale, senza mai riuscirci. Ma a tre giornate dalla fine, Domenico Girasole si prende finalmente la ribalta con un altro gol pesantissimo. Il sesto del suo campionato, nonostante il ruolo da difensore centrale. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, anticipa l’avversario con un guizzo da attaccante vero e firma il momentaneo 3-1 per la sua Reggina. Il vicecapitano si conferma un elemento chiave anche in zona goal.

Medaglia d’argento per uno dei protagonisti assoluti dell’ultimo periodo, Andrea Di Grazia. Dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 contro il Paternò, l’esterno offensivo della capolista Siracusa decide la partita con una doppietta da applausi. Prima un’azione personale, poi un sinistro al volo: due perle che tengono gli aretusei saldamente al comando.

A completare il podio c’è Ciro Foggia, bomber della Scafatese terza in classifica. Anche lui, come Di Grazia, firma una doppietta nella ripresa del match contro l’Igea Virtus, contribuendo al 4-0 finale. Un successo rotondo che avvicina, nel migliore dei modi, i ragazzi di Atzori ai play-off.