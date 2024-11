Nell’ edizione del centenario, Reggio Calabria sarà protagonista. Prevista infatti dal Chilometro più bello d’Italia la partenza della 6^ tappa in programma giovedì 11 maggio, per un percorso che attraverserà tutta la Regione

Dodici anni dopo, il Giro d’Italia torna a Reggio Calabria per la partenza della 6^ tappa, la prima nel continente dopo le tre frazioni programmate in Sardegna, e sarà un’edizione particolare, quella targata numero 100. Un’edizione nel segno dell’Area dello Stretto con un traguardo di tappa a Messina partendo proprio dal chilometro più bello della penisola.

Il Giro arriverà a Reggio dal pomeriggio di mercoledì 10 maggio, mentre nella mattina del giorno successivo sarà allestito in città il villaggio rosa per il via.

La carovana si dividerà su un percorso allettante con partenza dal lungo mare per iniziare poi una frazione lunga e spettacolare, tutta calabrese, preferita soprattutto dai velocisti. Si arriverà fino a Bagnara Calabra tramite la SS18 passando per Pentimele, Archi, Gallico, Catona, Villa San Giovanni, Cannitello, Santa Trada, Scilla, Favazzina, Bagnara.

Successivamente ci sarà il primo gran premio della montagna di giornata, fino a Barritteri, una salita dura nella parte iniziale che prevede il passaggio da Pellegrina e Ceramida. Strade già note: nel 1950 Fausto Coppi vinceva il Giro della Calabria. Si proseguirà verso Gioia Tauro, poi Rosarno, nuova salita per Vibo Valentia e altra spettacolare discesa su Pizzo. Il giorno successivo si partirà da Castrovillari, alla volta di Alberobello.

Maria Chiara Sigillò

