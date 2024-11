Partenza in Abruzzo, splendida giornata nel circuito di Napoli, tante montagne ma nemmeno un chilometro nella nostra regione. Non sono bastate le ingenti sponsorizzazioni degli scorsi anni e il bagno di pubblico che ha accompagnato i ciclisti in tutte le tappe dell’edizione 2022: quest’anno il Giro d’Italia non passerà dalla Calabria.

L’ufficialità è arrivata in questi minuti, quando è stato ufficialmente presentato da RCS il programma della più importante corsa a tappe italiana: le indiscrezioni delle scorse settimane sono state confermate e così la Calabria è rimasta a bocca asciutta. In base alle prime indicazioni che erano arrivate nelle scorse settimane, si sperava che la puntata in Campania potesse coincidere con uno sconfinamento nell’Alto Tirreno cosentino, complice anche il fatto che nel tracciato finale si è imposto prepotentemente con una manovra delle ultime settimane l’arrivo a Roma. La corsa a tappe, infatti, sarebbe dovuta concludersi con una cronometro tutta cittadina a Trieste, anche in virtù del fatto che le tante montagne incluse nel percorso di quest’anno erano tutte nelle vicinanze. Nelle ultime settimane, invece, il cambio repentino di programma e la decisione di un trasferimento lampo nella capitale per un gran finale all’ombra del Colosseo.

Ancora a bocca asciutta, quindi, la Calabria che resta senza tappe del Giro d’Italia. Gli appassionati dovranno accontentarsi di guardare la corsa in rosa dal divano di casa e non per le strade che lo scorso anno tanto avevano riempito i cuori di ciclisti e appassionati.

Ecco l’elenco di tutte le tappe