Anche nel 2025, la Calabria è stata esclusa dal Giro d’Italia. Dopo la presentazione ufficiale del percorso da parte di RCS, è arrivata la conferma: nessuna tappa della corsa rosa toccherà la nostra regione.

Nonostante l’entusiasmo e il calore che il pubblico calabrese ha sempre dimostrato nelle rare occasioni (l’ultima nel 2022) in cui la corsa ciclistica ha attraversato il territorio, e nonostante i contributi economici forniti in passato attraverso sponsorizzazioni e azioni di marketing, la Calabria è stata nuovamente lasciata fuori dalla carovana rosa.

L’edizione 2025 del Giro partirà dall’Albania, da Durazzo il 9 maggio prossimo, con una tappa di 164 km che condurrà i ciclisti fino a Tirana. Nei giorni successivi, altre due tappe albanesi completeranno la prima fase della competizione, prima del ritorno in Italia, con il Sud toccato solo di striscio attraverso Puglia, Basilicata e Campania. E la Calabria? Come avvenuto negli ultimi anni, la nostra regione rimane completamente esclusa e resterà semplicemente a guardare.

È ovvio, però, che non c’è nessun complotto contro la Calabria. E questo semplicemente perché, il Giro d’Italia è un’azienda che va dove viene richiesto. E per ospitare la corsa rosa, serve aprire il portafoglio e pagare. Un investimento per un eventuale ritorno in termini turistici e di visibilità del territorio.

Il percorso del Giro d’Italia 2025

Con due cronometro, sei tappe per velocisti, otto di media montagna e cinque di alta montagna, l’edizione 2025 promette comunque spettacolo. Tra i punti salienti, spiccano i 38 chilometri di sterrato divisi tra la tappa di Siena e il Colle delle Finestre, che sarà anche la Cima Coppi di quest’anno. Il leggendario Mortirolo sarà designato come Montagna Pantani, mentre la tappa Gubbio-Siena sarà dedicata a Gino Bartali.

Ecco le tappe del Giro, che partirà da Durazzo per concludersi a Roma



Tappa 1 9 maggio: Durres – Tirana (164km)

Tappa 2 10 maggio Tirana – Tirana (13,7km ITT)

Tappa 3 11 maggio Valona-Valona (160km)

Tappa 4 13 maggio Alberobello – Lecce (180km)

Tappa 5 14 maggio Ceglie Messapica – Matera (145 km)

Tappa 6 15 maggio Potenza – Napoli (226 km)

Tappa 7 16 maggio Castel di Sangro – Tagliacozzo (168 km)

Tappa 8 17 maggio Giulianova – Castelraimondo (197 km)

Tappa 9 18 maggio Gubbio – Siena (181 km)

Tappa 10 20 maggio Lucca – Pisa (28,6 km crono)

Tappa 11 21 maggio Viareggio – Castelnove Ne' Monti (185 km) Tappa 12 22 maggio Modena – Viadana (172 km)

Tappa 13 23 maggio Rovigo – Vicenza (180 km)

Tappa 14 24 maggio Treviso – Nova Gorica/Gorizia (186 km)

Tappa 15 25 maggio Fiume Veneto – Asiago (214 km)

Tappa 16 27 maggio Piazzola sul Brenta – San Valentino (199 km)

Tappa 17 28 maggio San Michelle all'Adige – Bormio (154 km)

Tappa 18 29 maggio Morbegno – Cesano Maderno (144 km)

Tappa 19 30 maggio Biella – Champoluc (166 km)

Tappa 20 31 maggio Verres – Sestrieres (203 km)

Tappa 21 1 giugno Roma-Roma (141 km)