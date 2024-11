Seconda vittoria per il francese nella corsa rosa che precede di pochi centimetri il velocista azzurro. Il campione sloveno continua a guidare la classifica generale

Il francese Tim Merlier concede il bis al Giro d'Italia. Il corridore della Quick Step conquista al fotofinish la diciottesima tappa, la Fiera di Primiero-Padova (178 chilometri) battendo al fotofinish l'italiano Jonathan Milan, che non è riuscito nella rimonta sul traguardo padovano.

La diciottesima tappa ha visto all'opera la lunga fuga di cinque corridori, rimasti al vento per oltre 150 km e ripresi ai -10 dal traguardo prima dello sprint finale a Padova vinto dal ciclista francese. Una beffa per Milan che già pregustava il quarto successo nell'edizione 107 del Giro d'Italia, ma che si deve accontentare della seconda piazza, beffato dal ciclista francese come nella Novara-Fossano. Terzo l'australiano Kaden Groves, quarto l'azzurro Alberto Dainese che ha anticipato troppo lo sprint.

La classifica

Tadej Pogacar guida la classifica generale del Giro d'Italia con il tempo di 67h17'02", secondo Martinez a 7'42", terzo Thomas a 8'04", quarto O'Connor a 9'47", quinto Tiberi a 10'29", sesto Arensman a 11'10", settimo Bardet a 12'42", ottavo Rubio a 13'33", nono Zana a 13'52" e decimo Hirt a 14'44".