Dopo la cancellazione del Passo dello Stelvio il maltempo costringe a un altro cambio di tragitto: eliminato l'Umbrailpass. Partenza prevista per le 14.25

Non c'è pace per la sedicesima tappa dell'edizione 107 del Giro d'Italia, la Livigno-Santa Caterina (206 chilometri), seconda tappa alpina della corsa rosa. La tappa che partirà alle 14.25 con un percorso modificato, aveva già subito un cambiamento nei giorni scorsi con la cancellazione del Passo dello Stelvio. Ora per colpa del maltempo e dopo una lunga discussione con i rappresentanti dei corridori la tappa è stata ulteriormente accorciata con la cancellazione dell'Umbrailpass (la nuova Cima Coppi).

Condizioni meteo che sono peggiorate prima della partenza con la Commissione Extreme Weather Protocol ha deciso di ripiegare sull'Opzione 3 - In caso di condizioni meteorologiche estreme, la tappa sarà neutralizzata fino a un luogo nel quale siano soddisfatte le condizioni di sicurezza.

All'interno della riunione, si era concordato di muovere la corsa da Livigno con una sfilata cittadina. Nonostante fosse stato raggiunto un accordo con tanto di stretta di mano tra le parti, gli atleti non si sono presentati alla partenza di Livigno. La corsa prenderà il via da Lasa/Laas alle 14.25.