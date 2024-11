Anche la Calabria tra le regioni che hanno voluto mostrare al mondo il loro legame con la “Corsa Rosa”, illuminando i simboli che le rappresentano tra monumenti, piazze, vie e creazioni particolari

Mancano 100 giorni alla partenza del Giro d'Italia edizione 100 e le città che lo ospiteranno hanno voluto mostrare al mondo il loro legame con la “Corsa Rosa”, illuminando i simboli che le rappresentano tra monumenti, piazze, vie e creazioni particolari. Nell'iniziativa è stata coinvolta anche la Calabria che ha accolto l'invito degli organizzatori.

Tante, dunque, le location: la Torre di Sulis di Alghero, il Museo Archeologico di Olbia, il Monumento Naturale degli Scogli Rossi ad Arbatax (Tortolì), la statua della Dea Athena sul lungomare di Reggio Calabria, lo Scoglio della Regina ad Acquappesa (Terme Luigiane), il Palazzo di Città di Castrovillari, il Trullo Sovrano di Alberobello, il Duomo di Molfetta, le Mura del Belvedere di Montenero di Bisaccia, il Palazzo del Municipio di Montefalco, la Fontana del Nettuno in Piazza della Signoria a Firenze, il palazzo del Municipio di San Pietro in Bagno, la Fontana del Teatro Municipale di Reggio Emilia, Piazza Malaspina a Tortona, il Battistero di Biella (Oropa), il Municipio di Valdengo, la Porta di San Giacomo a Bergamo Alta, la Piazza principale di Rovetta, la Stele dedicata a Coppi sullo Stelvio (Cima Coppi del Giro 2017) in Valtellina, le Sculture di Ghiaccio sulle Dolomiti a Ortisei e San Candido, Palazzo Menegozzi ad Aviano (Piancavallo), il Palazzo Comunale di Pordenone, la tribuna centrale dell'Autodromo di Monza e la Torre Branca a Milano si sono “accese” e tinte di rosa.

Francesco Pirillo