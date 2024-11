Capolavoro di Andrea Vendrame sul traguardo di Sappada sulle Dolomiti. Il ciclista italiano della Decathlon conquista la diciannovesima tappa del Giro d'Italia, la Mortigliano-Sappada di 157 chilometri. Una vittoria del coraggio e della voglia di vincere per il trentenne di Conegliano, che conquista la seconda vittoria nella corsa rosa dopo la vittoria nella Siena-Bagno di Romagna del 2021. "Joker" Vendrame, come lo chiamano in gruppo, ha fatto un grande numero arrivando sul traguardo della penultima tappa davanti allo spagnolo Pelayo Sanchez e al tedesco Georg Steinhauser.

L'italiano ha fatto parte di una lunga fuga con una ventina di ciclista prima di tentare un assolo di trenta chilometri che lo ha portato a vincere in solitaria a Sappada. Il gruppo della maglia rosa che ha lasciato andare la fuga è arrivato sul traguardo a 16 minuti di ritardo dal vincitore. Tanta paura ma niente danni per Thomas che è stato coinvolto in una caduta a sei chilometri dal traguardo ma è riuscito in gruppo. Andatura quasi da crociera prima dell'ultima battaglia in salita del Giro d'Italia 2024: l'Alpago-Bassano del Grappa (184 chilometri), con due volte il passaggio del Monte Grappa. Una tappa che servirà a delineare definitivamente la classifica finale dell'edizione 107 del Giro. Lo sloveno sempre più vicino alla vittoria vorrà dare spettacolo prima della passerella a Roma, i suoi avversari si affronteranno per le posizioni importanti della classifica.

La classifica

Tadej Pogacar guida la classifica generale del Giro d'Italia con il tempo di 71h24'03", secondo Martinez a 7'42", terzo Thomas a 8'04", quarto O'Connor a 9'47", quinto Tiberi a 10'29", sesto Arensman a 11'10", settimo Bardet a 12'42", ottavo Rubio a 13'33", nono Zana a 13'52" e decimo Hirt a 14'44".