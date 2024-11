La tappa tutta calabrese del giro d’Italia si terrà il prossimo 7 ottobre. Con partenza da Mileto, nel vibonese, la carovana percorrerà 225 km sino a Camigliatello Silano. Nel tragitto, toccherà le province di Catanzaro e Cosenza.

I preparativi a Catanzaro

La città capoluogo di regione sarà interessata da un lungo percorso che dal quartiere marinaro arriverà nel centro cittadino, passando anche dai quartieri più periferici. Proprio in questi giorni il Comune sta effettuando alcuni sopralluoghi per adeguare il manto stradale. «Abbiamo percorso – ha spiegato l’assessore allo sport del Comune Domenico Cavallaro - quello che sarà il tragitto che faranno i ciclisti per capire che tipo di interventi effettuare sul manto stradale e per il verde pubblico».

Il percorso

Dalla stazione di Catanzaro marina, i ciclisti passeranno da Santa Maria per poi arrivare su viale dei Normanni, Bellavista, corso Mazzini (nel senso contrario), via Turco e viale De Filippis per poi proseguire la tappa che li porterà a Camigliatello Silano.

Diventare tappa del Giro

In cantiere, per il prossimo anno, la volontà di diventare città ospitante di una tappa calabrese del Giro d’Italia: «Il passaggio dei ciclisti è sempre un momento importante per la città – ha detto Cavallaro -, ma stiamo già lavorando per poter ospitare la partenza o l’arrivo di una tappa».