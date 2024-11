Calabria protagonista assoluta dell’edizione numero 100 della corsa rosa. Due partenze di tappa ed un arrivo. Nibali ci sarà

Ormai mancano pochissimi mesi all’inizio ufficiale del Giro D’Italia numero 100. Non un’edizione qualsiasi. La corsa più affascinante del mondo, che da oltre un secolo si snoda in un Paese ricco tra cultura, arte e storia, mai come quest’anno sarà caratterizzato dalle bellezze del Sud.

Sardegna, Sicilia e Calabria saranno le prime protagoniste della corsa rosa. Le regioni che daranno il via alla manifestazione organizzata dalla Gazzetta dello Sport. Due le partenze nella nostra regione ed un arrivo. 11 e 12 maggio i giorni in rosso sul calendario degli appassionati calabresi e non. Perché in fondo il Giro d’Italia entusiasma tutti gli sportivi e non solo gli amanti del ciclismo.

Reggio Calabria – Terme Luigiane la tappa in rosa che si svolgerà interamente in casa nostra . Castrovillari – Alberobello l’altro percorso che metterà in mostra un'altra parte di Calabria. Più faticosa la prima con due lunghe salite. Più tecnica la seconda dedicata ai velocisti. Sorvegliato speciale, neanche a dirlo lo squalo dello Stretto, Vincenzo Nibali. E’ lui l’uomo da battere, dopo il successo dello scorso anno con una rimonta straordinaria.

Alessio Bompasso