Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) compie l'impresa nella dodicesima tappa del Giro d'Italia 2014. Il ciclista francese vince la Martinsicuro-Fano (193 chilometri) dopo una fuga di ben 140 chilometri. Sul traguardo di Fano ha preceduto l'ecuadoriano Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers) e il belga Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck).

Una tappa già alla vigilia segnata come possibile percorso per tentativi a lunga gittata, la dodicesima tappa dell'edizione 107, ha visto partire una maxi-fuga subito dopo il quarantesimo chilometro. Il due volte campione del mondo francese resta solo con Mirco Maestri (Team Polti Kometa) per oltre 100 chilometri. A undici chilometri dall'arrivo Alaphilippe parte sul Monte Giove e conquista la prima vittoria della carriera al Giro d'Italia. Lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates) resta in rosa senza nessun scossone nella classifica generale. Domani andrà in scena la tredicesima tappa, la Riccione-Cento (179 chilometri): un appuntamento atteso per i velocisti!

Si ritira l'olandese Jakobsen caduto ieri

Lascia il Giro d'Italia prima della dodicesima tappa, la Martinsicuro-Fano, l'olandese Fabio Jakobsen (Dsm), coinvolto ieri in una brutta caduta all'arrivo di Francavilla al Mare, vinta in volata dall'italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek). «È un peccato dovermi ritirare, perché stavo iniziando a sentirmi meglio - ha spiegato il 27enne velocista olandese che non ha comunque riportato gravi ferite o fratture -, ma sono dolorante e non ho dormito molto durante la notte».