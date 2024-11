La carovana rosa attraverserà il Pollino per l'ultimo passaggio nella regione. Sulla pagina Facebook LaC seguirà in diretta l'evento

Diretta social sulle pagine Facebook del network LaC per la partenza della sesta tappa del Giro d’Italia che, domani, giovedì 8 ottobre, attraversa il Pollino per l'ultimo passaggio in Calabria prima di cedere il testimone della carovana rosa alla Basilicata. Partenza da Castrovillari prevista per le 11.40 dallo start village allestito in piazza municipio per affrontare i 188 chilometri di gara che la collegano a Matera.





Seguendo i protagonisti del giro 2020 si partirà dal capoluogo del Pollino per raggiungere la capitale della cultura europea lucana in un viaggio suggestivo ed affascinante tra le bellezze naturali del parco più grande d'Italia che sarà attraversato sia nel versante calabrese che in quello lucano, permettendo agli spettatori della corsa rosa la maestosità delle sue cime ed il fascino dei pini loricati.





In diretta Vincenzo Alvaro, corrispondente di LaC News24, dallo start Village allestito intorno alla linea di partenza con interviste, ospiti, curiosità e quanto c’è da sapere su un evento sportivo e culturale di grande fascino, capace di raccontare le bellezze paesaggistiche, naturalistiche e turistiche di Castrovillari e del Pollino.