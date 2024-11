Lo svizzero taglia il traguardo delle Terme Luigiane. La carovana rosa, partita da Reggio Calabria, mette in mostra una regione straordinaria. La nostra

Silvan Dillier, svizzero, classe ‘90, della “Bmc Racing”, vince la sesta tappa del giro d’Italia. E’ lui, dopo una fuga di 200 km, a sfrecciare davanti a tutti sul traguardo della Reggio Calabria- Terme Luigiane. La prima tappa totalmente in Calabria della carovana rosa numero 100. Un giro che, dopo la Sardegna e la Sicilia, ha messo in vetrina le straordinarie bellezze della nostra regione. Una Calabria che ha riabbracciato la corsa rosa dopo 4 anni di assenza. E stato il Giro d’Italia di Reggio Calabria che ha dato il là alla gara stamattina alle 11:30 con uno start di una bellezza imbarazzante incorniciati dal Km più bello d’Italia, il lungomare Falcomatà.



E’ stato il giro di Mileto che in massa ha salutato i corridori sul primo dei traguardi volanti di giornata. E’ stato il giro d’Italia di Mimmo Bulzomì, l’uomo in rosa per eccellenza in Calabria. E’ stato il giro di un immenso Francesco Moser, del Ct azzurro Davide Cassani e di tanti altri premiati nella città normanna per quello che hanno scritto sul libro di storia di questo sport. E’ stato il Giro di Lac, insignita di un premio speciale per i tanti km macinati nel panorama dell’informazione calabrese. E’ stato il Giro di Lamezia Terme che ha ricordato ancora quegli 8 angeli volati in cielo nel dicembre del 2010, falciati ed uccisi durante una gita domenicale su due ruote. E’ stato il giro di Calabria che domani ripartirà da Castrovillari per la tappa numero 7. Con altre storie. Altre emozioni.

Alessio Bompasso